Kan Lukaku zijn coach nog redden? 'Dan vliegt Mourinho buiten dit weekend, nieuwe trainer staat al klaar'

Het ziet er niet rooskleurig uit voor AS Roma. Die spelen een levensbelangrijke wedstrijd op zondag tegen Cagliari.

AS Roma kende een vreselijke seizoensstart met slechts acht punten na zeven speeldagen. Hiermee is de club op de 13e plaats gestrand. Daar kan het bestuur ook niet mee lachen.

Zo meldt Il Corriere dello Sport dat de eigenaar van AS Roma, Dan Friedkin, een ultimatum heeft gegeven aan José Mourinho. Tegen Cagliari winnen, of buiten.

Een nieuwe coach staat zelfs al in beeld bij AS Roma. Zo wordt Hans-Dieter Flick nadrukkelijk genoemd als opvolger. Ook niet de leukste situatie om in te coachen voor 'the special one'.

Romelu Lukaku is wel goed bezig om de coach te houden. Hij scoorde al vijf doelpunten in zeven wedstrijd voor Roma. Kan hij dit weekend ervoor zorgen dat Mourinho zijn koffers niet hoeft te pakken? Cagliari staat alleen laatste in de stand en heeft twee punten.