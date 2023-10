'Zlatan Ibrahimovic maakt zich klaar voor grote terugkeer naar Serie A'

Ibrahimovic hing aan het eind van afgelopen seizoen zijn voetbalschoenen aan de haak. De Zweed nam een gepast afscheid van het publiek van AC Milan, en daarmee was het gedaan.

Of zo leek het althans toch. Nu zou de club erg graag hebben dat Ibrahimovic terugkeert naar het San Siro. Er zijn gesprekken gaande om iets op poten te zetten, al is nog niet geweten wat zijn functie zou zijn bij een terugkeer.

In totaal speelde de spits 701 wedstrijden op het hoogste niveau. Hij kwam 442 keer tot scoren en gaf 205 assists. Zlatan speelde tijdens zijn carrière de meeste wedstrijden bij PSG. Zo'n 180 waren het er.

Talks in progress for Zlatan #Ibrahimovic’s return to #ACMilan. #Milan are pushing to convince the swedish legend to return into the club. #transfers https://t.co/EdQ6PRKtnF