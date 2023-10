🎥 De grote terugkeer van Alexis Saelemaekers naar San Siro krijgt kleur dankzij Joshua Zirkzee

Ondanks vroege doelpunten slaagde Inter Milan er niet in om van Bologna afstand te nemen. De bezoekers konden vooral rekenen op een doelpunt van Joshua Zirkzee.

Alexis Saelemaekers verliet AC Milan om een ​​basisplaats te veroveren en was opnieuw reserve voor de trip naar San Siro tegen Inter Milan. In zijn oude stadion was Saelemaekers getuige van de twee doelpunten die Inter in twee minuten scoorde, te beginnen met dit knallertje van Lautaro Martinez.

2-0 na een kwartier, je zou denken dat de wedstrijd voorbij was, maar dan hadden we nog niet gerekend op het Bologna van Thiago Motta. Dat zich al enkele maanden heeft gevestigd als een ploeg die meetelt in de Serie A. De bezoekers kwamen terug in de wedstrijd in de 19e minuut.

Joshua Zirkzee, definitief overgenomen door de club, bracht de twee teams op gelijke hoogte met een afgeweken schot na 51 minuten spelen. Alexis Saelemaekers mocht vervolgens op het uur invallen, maar de score veranderde niet meer.