Ajax wordt helemaal afgemaakt, harde taal wordt niet geschuwd: "Gifbeker met mengsel dat alles verschroeit"

Ajax is op de dool. De Nederlandse topclub staat na zes wedstrijden - twee minder dan de kop van het klassement - 16de met amper 6 punten. Ongezien! De Nederlandse pers haalt de hakbijl boven. En vooral het hoofd van trainer Maurice Steijn ligt daaronder.

Ajax verloor zondag nog met 1-2 van AZ. "De dagen van Steijn bij Ajax lijken geteld", zo schrijft De Telegraaf. "Waar Ajax zijn draai maar niet kan vinden, daar waant elke tegenstander van Ajax zich inmiddels in Luilekkerland. De ruimtes waren zó groot, dat AZ er zelfs door leek te worden verrast."

"De gifbeker van Ajax is een overvolle ketel met een mengsel dat alles verschroeit", aldus De Volkskrant. "Het spel van Ajax, de nummer zestien van de eredivisie, is een meelijwekkende parodie op voetbal. Ajax kan simpelweg niet meer voetballen. Tussen de linies zit geen enkele chemie. Tegenstanders verbazen zich over de geboden ruimte, telkens weer."

Ook het Algemeen Dagblad was hard voor het spelniveau. "Wie het middenveld ook vormen, steevast krijgt de tegenstander zeeën aan ruimte. Tegenstanders wanen zich in een speeltuin tegen het Ajax van Steijn. Progressie is amper te bespeuren."

"Ajax gaat dolend door de Eredivisie, zo machteloos", schrijft het NRC. "Het is besluiteloos, traag, twijfelachtig voetbal. Spelers bieden zich wel aan met drukke handgebaren, maar er is geen onderlinge afstemming, geen samenhang. Spelers kijken nauwelijks naar elkaar, lijken niet bewust van de onderlinge afstanden. Waar zit je precies naar te kijken, bij dit Ajax?"