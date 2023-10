Lukaku wil heel hard uithalen: "Ik ga me niet inhouden, jullie gaan verschieten"

Romelu Lukaku praat, dan luistert iedereen. De 30-jarige spits van de Rode Duivels heeft er een rumoerige zomer opzitten. Er vloeide heel veel inkt over hem en dat stoorde hem wel degelijk. Vooral omdat er volgens hem weinig waarheid zat in alle verhalen: "90 procent was niet waar".

Er waren de transferperikelen met Inter en Juventus, de geruchten over een relatie met Megan Thee Stallion, zijn breuk met Roc Nation... Er ging geen dag voorbij dat er niets geschreven werd over Big Rom. "Ik ga het juiste moment afwachten en dan zal ik eens praten", beloofde Lukaku.

"Er zijn veel dingen over mij gezegd, maar ik heb me gefocust op Roma en de Duivels. En zoals jullie zien ben ik in vorm en wil ik zo doorgaan. Maar ja, er is veel bullshit geschreven. Er waren momenten dat ik wou ontploffen. Vijf jaar geleden was dat waarschijnlijk ook gebeurd."

Lukaku zijn waarheid ligt volgens hem ver van wat er allemaal in de media verteld werd. "Er is veel bullshit geschreven. Veel mensen hadden veel te vertellen over mij. Maar de meesten onder jullie kennen me ook hé. Als ik ga praten, ga ik niet rond de pot draaien. Dan gaan jullie echt wel verschieten", zei Lukaku met vuur in de ogen.

Ik ben zoals LeBron James, het is het veld dat spreekt

Big Rom is fysiek en mentaal een monster. Hij kan dat allemaal wel verdragen, maar je kan ook verwachten dat er ooit een weerwoord gaat komen. Want vergeten doet hij evenmin. "Ik ben zoals LeBron James. Die speelt ook al zoveel jaren en kreeg altijd heel wat te verduren. Maar tijdens elke zomer werkt die als een beest en elke keer bewijst hij het ongelijk. Ik antwoord ook op het veld."

Dat deed hij meteen bij AS Roma. "Zelfs de technische en medische staf van Roma was onder de indruk van mijn vorm toen ik aankwam. Het is het veld dat spreekt. Iedereen weet wat ze kunnen verwachten van mij."