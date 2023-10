Harde kern van Inter stuurt Lukaku nu al waarschuwing in niet mis te verstane bewoordingen na persconferentie van gisteren

Lukaku keert komende dinsdag terug naar Roma. Daarna speelt hij twee wedstrijden met Roma, tegen Torino (21 oktober) en tegen Salzburg in de Champions League (24 oktober).

Op 29 oktober is het tijd voor de grote reünie met Inter Milan. Lukaku wilde naar verluidt bij Inter blijven spelen, maar de club brak deze zomer uiteindelijk de gesprekken met Chelsea af. Lukaku sloot zich vervolgens aan bij AS Roma.

Naar aanleiding van de uitspraken van de Rode Duivel deze woensdag op een persconferentie over zijn goede seizoensstart bij Roma, stuurden de Inter Ultras, Curva Nord, hem een ​​bericht op sociale netwerken, waarin ze hem waarschuwden voor de ontvangst op 29 oktober in Giuseppe Meazza.

"ROMELU LUKAKU, BEROEMD EN WALGELIJK. We zijn niet geïnteresseerd in wat je te zeggen hebt, we willen je rechtvaardigingen niet, we willen je stem niet horen. Als je ballen hebt (ik betwijfel het), kom dan naar Meazza. MILAAN WIL JE ZIEN", schreef de leider van de Inter Ultras.

