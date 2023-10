Charles De Ketelaere onderscheidt zich en ontvangt grote eer van fans

Leuk nieuws uit Italië rondom Charles De Ketelaere. Daar wordt de Rode Duivel opnieuw geprezen.

Zo werd Charles De Ketelaere verkozen tot 'Player of the Month' bij Atalanta. De fans van de club mochten zelf kiezen wie dit werd. Onze landgenoot kwam dus bovenaan uit met de meeste stemmen.

CDK onderscheidt zich zo erg goed. Hij stond in september drie keer in de basis en viel één maal in. Hij was goed voor twee assists, en speelde al enkele goede wedstrijden.

Afgelopen weekend maakte de Rode Duivel nog een ongelukkig doelpunt tegen Lazio Roma. Die partij verloor de club met 3-2. Toch zullen de fans het hem snel vergeven.

Atalanta staat momenteel zesde in de Serie A. Het seizoen is nog lang, maar dit is al zeker geen al te slechts uitgangspositie voor de club uit Bergamo.