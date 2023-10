Ex-Anderlecht doelman Bart Verbruggen krijgt groot nieuws te horen

Bart Verbruggen, die in de zomer van RSC Anderlecht naar Brighton verhuisde, blijft aan een indrukwekkend tempo doorgroeien.

Bart Verbruggen is door Ronald Koeman opnieuw opgeroepen voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden van Nederland en zal vrijdagavond tegen Frankrijk zijn debuut maken.

Na een aantal blessures bij de doelmannen wordt verwacht dat Verbruggen vrijdag tegen Les Bleus zal starten. Dat volgens de meeste Nederlandse media.

In een persconferentie bevestigde Ronald Koeman ook al half dat Verbruggen aanstaande vrijdag zal starten. "Ik heb mijn keepers ingelicht, maar ik ga het niet verklappen. Of het degene is aan wie je denkt? Volgens mij wel."

Verbruggen zou daarmee de jongste Oranje-doelman worden sinds Jan van Beveren in 1967.