Genkse jeugdwerking levert indrukwekkend resultaat: Antwerp en Club Brugge moeten fors onderdoen

De Belgische beloften wonnen vrijdag met 0-2 van Malta en blijven hierdoor ongeslagen in hun groep. Maar komen alle jonge Rode Duivels nu vandaan?

De ploeg die de meeste jonge Rode Duivels levert is KRC Genk. Zij staan in voor 32 spelers bij de jeugdploegen van België. Dit verdeeld over U21, U19, U18, U17, U16 en U15.

De eerste achtervolger is Standard. Zij zorgen voor net iets meer dan de helft van Genk met 17 spelers. Anderlecht pakt brons met 15 spelers. Zij zorgen wel voor de meeste jongens bij de U21.

Club Brugge staat vierde met 14 spelers die ze brengen. Antwerp komt pas op de zevende plaats en zorgt maar voor vijf jeugdspelers.

BelFootStats maakte een lijstje omtrent dit onderwerp. KRC Genk paste dit aan omdat ze zagen dat er vier spelers ontbraken van hun bij de U15. Een aantal opvallende clubs in het lijstje zijn PSV, Monaco en Ajax. Ook tweedeklasser Beerschot brengt drie spelers naar de nationale ploeg.