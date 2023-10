Gokschandaal in Italië veel groter dan verwacht: 50 (!) spelers betrokken uit hoogste voetbalklasse

Eerder deze week kwam er verontrustend nieuws uit Italië. Daar moesten twee internationals de nationale ploeg verlaten omtrent een groot gokschandaal.

De Italiaanse voetbalbond kon zelf nog niet bevestigen dat het over een gokschandaal gaat. Toch weten alle Italiaanse persbureau's dat dit wel zo is. Nu lijkt het nog serieuzer te zijn dan eerst leek.

In Italië mogen voetballers natuurlijk niet gokken op voetbalwedstrijden in hun eigen competitie. Als er na onderzoek aan het licht komt dat dit wel het geval is, dan wacht hen een grote sanctie. Tot wel drie jaar schorsing is dan mogelijk.

Nu gaat de ronde dat de eerste ondervragingen deel uitmaken van een veel groter schandaal. Er zouden zo'n 50 spelers zijn betrokken met allemaal verschillende nationaliteiten. Het gaat om spelers die in de Serie A spelen, of gespeeld hebben. Dat meldt Sacha Tavolieri.

Sandro Tonali is een van de spelers die uit het nationale elftal werd gehaald. Hij speelt nu bij Newcastle United, maar was tot afgelopen zomer actief bij AC Milan. Nicolo Zaniolo is de andere speler die met naam genoemd werd. Hij speelde bij AS Roma, en nu bij Aston Villa.

We hebben duidelijk nog niet het laatste gezien van deze affaire. Het blijft afwachten op officiële standpunten.