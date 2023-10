Domenico Tedesco maakt er geen geheim van: "Dat was ingewikkeld"

Missie volbracht voor Domenico Tedesco. Na in februari de leiding te hebben genomen over de Rode Duivels, is de 38-jarige coach erin geslaagd om zich te kwalificeren voor EURO 2024.

De kwalificatie voor een groot toernooi is zeker niet uitzonderlijk. Voor Tedesco was het absoluut het minimum dat hij moest bereiken in zijn eerste maanden bij de nationale ploeg. Feit blijft dat de taak allesbehalve gemakkelijk was voor de Italiaanse Duitser, die de teugels van de Duivels overnam toen ze nog maar nauwelijks bekomen waren van een mislukt WK en het vertrek van Martinez en Eden Hazard. Tijdens een persconferentie op zondag blikte Domenico Tedesco terug op het begin van zijn carrière bij de Rode Duivels. "De situatie was niet makkelijk toen ik aankwam. Spelers van wat je de gouden generatie noemt, hadden zich teruggetrokken uit het internationale voetbal. We moesten een nieuw team opbouwen. Dat maakte de taak ingewikkelder, maar ik ben blij met onze kwalificatie uit een moeilijke groep."





