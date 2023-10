Philippe Albert duidelijk over EK van Rode Duivels: "Die twee kunnen tegenstander pijn doen"

De Rode Duivels zijn gekwalificeerd voor het EK van 2024. Maar hoopgevend was de prestatie tegen Oostenrijk allerminst.

De overwinning tegen Oostenrijk leverde de Rode Duivels een ticket op voor Euro 2024. Al was het lang niet overtuigend. Philippe Albert is allesbehalve gerustgesteld na de kwalificatie van de Rode Duivels.

“De kwalificatie is binnen, dat is het belangrijkste, maar inhoudelijk was het niet genoeg”, valt Philippe Albert bij de RTBF meteen met de deur in huis.

“Ik maak me zorgen om België. Afzien zoals ze deden in de eerste helft tegen een gedecimeerde Oostenrijkse ploeg... We hebben alle recht om ons af te vragen wat onze kansen zijn op het volgende EK.”

De verdediging baart hem zorgen, maar ook het middenveld ging niet vooruit. Albert keek dan vooral in de richting van Amadou Onana.

“Ik ben ervan overtuigd dat hij de leider van ons middenveld kan worden. Maar je moet duels kunnen vermijden als je al een gele kaart hebt gekregen. Dat komt met de ervaring”, gaat Albert verder.

“Onana heeft het in zich om een geweldige speler te worden. Ik denk dat Onana en De Bruyne samen veel schade kunnen aanrichten. Kevin had het spelbeeld kunnen veranderen. Het is moeilijk om hem te vervangen.”