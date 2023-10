In hetzelfde schuitje gezeten: "Ik heb begrip voor Thibaut Courtois"

Thibaut Courtois is er bij de Rode Duivels door een blessure niet bij. Al is de vraag of Domenico Tedesco hem wel nog ging selecteren.

Thibaut Courtois gaf forfait voor het duel tegen Estland, nadat hij vond dat hij de aanvoerdersband verdiende bij afwezigheid van Kevin De Bruyne. Bondscoach Domenico Tedesco gaf die toen aan Romelu Lukaku.

De crisis tussen Courtois en Tedesco oplossen, het zou geen gemakkelijke opdracht worden. De doelman van Real Madrid blesseerde zich, waardoor een snelle oplossing vinden echter niet aan de orde was. Maar ondertussen is er nog altijd niet gepraat en is er geen zicht of Courtois nog Rode Duivel zal zijn.

Er werd al een paar keer over een verzoeningsgesprek gesproken, maar het is er nog altijd niet van gekomen. Hoopt Tedesco dat de tijd raad zal brengen? Pär Zetterberg steunt in ieder geval de houding van Courtois.

“Als je je niet goed voelt in een groep, kun je die beter verlaten dan daar met veel frustraties te blijven zitten”, zegt de ex-speler van RSC Anderlecht aan La Capitale. Hij zat zelf ooit ook in hetzelfde schuitje.

“Persoonlijk heb ik er nooit spijt van gehad dat ik het Zweedse nationale team definitief heb verlaten na meningsverschillen met de coaches. Het enige wat ik vanaf nu hoop is dat het afrekenen via de media stopt. Als ze elkaar publiekelijk bekritiseren verliest iedereen.”