📷 Voetbalbond komt met verrassing tijdens wedstrijd tegen Zweden

De Rode Duivels spelen vanavond tegen Zweden. De voetbalbond heeft alvast een verrassing in petto voor de supporters.

De Rode Duivels spelen vandaag in het Koning Boudewijnstadion hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden. Het is uitkijken of de troepen van bondscoach Domenico Tedesco kunnen verwennen met een reeks doelpunten.

Transferjournalist Sacha Tavolieri laat op zijn sociale media alvast weten dat de voetbalbond een verrassing klaar heeft voor de supporters.

Er is namelijk een nieuwe tune als er gescoord wordt door de Rode Duivels. “Deze is in het Duits en heeft een grappige melodie”, laat Tavolieri weten.

Aan de Belgen dus om die een paar keer door het stadion te laten galmen. Wat het wordt? De #Wunderbar waar Tavolieri mee afsluit doet alvast iets vermoeden...