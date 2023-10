Beslissing ligt bij UEFA, maar Belgische bond gaat alvast menselijk gebaar stellen: "Moraal en ethiek moeten bovenhand nemen"

Er waren al veel vragen over wat er nu gaat gebeuren met de resterende 45 minuten van België-Zweden. Niet dat dat op dit moment het belangrijkste is... Maar goed, bij de Belgische bond gaan ze alvast geen controverse zoeken en leggen ze de beslissing volledig bij de UEFA.

De Rode Duivels konden bij winst reekshoofd worden, maar dat willen ze laten vallen. In principe eist de UEFA dat een stopgezette match zo snel mogelijk afgewerkt wordt. Dat zou dan vanavond achter gesloten deuren geweest zijn, maar aangezien de Zweedse selectie direct naar huis vertrok, is dat al geen mogelijkheid meer.

De Zweden waren ook niet van plan om die match nog verder te spelen en in principe kan er dan een forfaitnederlaag volgen. Maar de Belgische bond zal dat alvast niet eisen. “We zullen niet aandringen op een forfait. We willen respect tonen voor wat er gebeurd is", aldus CEO Manu Leroy bij Le Soir.

Bij de KBVB pleiten ze voor het gewoon op 1-1 te houden. “Ik zal contact opnemen met de Zweedse en de Oostenrijkse federatie én met UEFA. We gaan ons niet vastklampen aan ons statuut van reekshoofd. Op een bepaald moment moeten moraal en ethiek de bovenhand nemen.”