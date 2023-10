Thomas Meunier komt met duidelijk statement over aanslagen in Brussel: "En het ergste moet nog komen..."

De hele wereld is aangedaan over de gebeurtenissen die buiten het stadion plaatsvonden tijdens de wedstrijd tussen België en Zweden. Ook reacties vanuit de voetbalwereld sijpelen binnen.

De voetbalwereld is in rouw door iets wat niets met voetbal te maken heeft. De aanslagen in Brussel zorgden voor een schokgolf in het voetbal nadat de wedstrijd tussen België en Zweden werd stopgezet door de terreurdaad. Ook spelers reageren via sociale media op de feiten.

Eén van die spelers is Thomas Meunier. De ex-Rode Duivel komt momenteel uit voor Borussia Dortmund. Al is zijn laatste wedstrijd daar al geleden van 31 juli. De 32-jarige verdediger is op een zijspoor en staat nog tot eind dit seizoen onder contract bij de Duitse club.

Ook Meunier is aangedaan van de aanslagen in Brussel. In een bericht op X reageert hij op de aanslagen: “En het ergste moet nog komen... Laten we bidden voor de slachtoffers en de mensen die sterk beïnvloed zijn door de slechte leer van een religie. Moge God hen helpen het juiste pad te vinden.”