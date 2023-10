Wat weten we van de dader van de schietpartij en wat zijn de sportieve gevolgen na stopzetten #BELZWE?

België - Zweden werd bij de rust stilgelegd na een schietpartij in Brussel. Daarbij kwamen minstens twee Zweedse supporters om het leven. Wat zijn de gevolgen?

Terreur in Brussel. Twee Zweedse supporters werd doodgeschoten in de vooravond voorafgaand aan de wedstrijd tussen België en Zweden. Die werd uiteindelijk tijdens de rust stilgelegd op vraag van de Zweedse spelers en met steun van de Rode Duivels.

De vermoedelijke dader (of daders) zou op voorhand filmpjes hebben opgenomen waarin hij de aanslag aankondigde. Hij was de hele avond voortvluchtig en zou bij de Belgische veiligheidsdiensten volgens Het Laatste Nieuws bekend gestaan hebben als geradicaliseerde moslim en IS-aanhanger.

© photonews

Om de veiligheid te garanderen moesten de Belgische en Zweedse fans lange tijd in het Koning Boudewijnstadion blijven. Iets voor midderndacht mochten de eerste supporters uiteindelijk het stadion tribune per tribune verlaten.

Verder spelen dinsdag?

Ondertussen is de vraag: wat met de wedstrijd zelf? De UEFA maakte nog niets bekend, maar normaal gezien moet de tweede helft van de wedstrijd nog worden gespeeld. Dat moet normaal gezien zo snel mogelijk gebeuren.

De kans bestaat dat de match dinsdag achter gesloten deuren zou verder gaan. Al is het nog maar de vraag of de Zweden daar veel oren naar zullen hebben. De uitslag laten staan is een optie, een forfait kan eventueel ook nog. Er kan ook beslist worden pas in november of later de match uit te spelen.