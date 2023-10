UEFA komt met update na gestaakt duel tussen België en Zweden

België - Zweden werd maandagavond bij de rust gestaakt omwille van een terreuraanval op Zweedse supporters. Maar hoe gaat het nu verder met die wedstrijd?

Op die vraag zal de UEFA ten laatste vrijdag een definitief antwoord geven. Dat meldt Sporza. Beide landen zouden het liefst de stand gewoon behouden. Op het scorebord was een 1-1 tussenstand te lezen toen het duel beëindigd werd.

Manu Leroy, CEO van de KBVB gaf al uitleg. "De gebeurtenissen van eergisteren hebben ons allen geraakt. We zijn in gedachten bij de slachtoffers, hun families en bij de spelers, staf en supporters van de Zweedse nationale ploeg", vertelde hij volgens Sporza.

"Als aan onze veiligheid wordt geraakt, zijn sportieve successen bijzaak. We hopen dus dat het 1-1-gelijkspel als definitieve score kan worden weerhouden."

De UEFA bekijkt nu of het mogelijk is om de wedstrijd op een 1-1 te houden. Normaal gezien moet zo'n wedstrijd een dag later gewoon verder gespeeld worden. Hier hadden beide landen geen zin in. De Zweedse spelers vertrokken ook al zo snel mogelijk terug uit ons land.