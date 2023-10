Voetbalbond neemt drastische beslissing over Koning Boudewijnstadion, maar zit met een probleem

De Rode Duivels spelen hun wedstrijden traditiegetrouw in het Koning Boudewijnstadion. De voetbalbond wil daar echter van afstappen.

De voetbalbond heeft geen concrete plannen meer met het Koning Boudewijnstadion, zo laat interim-CEO Manu Leroy van de Koninklijke Belgische Voetbalbond weten aan Het Laatste Nieuws.

Er zal niet meer gerenoveerd worden aan het Koning Boudewijnstadion. “We hebben op dit moment geen concrete piste, neen. Er was eerst het Eurostadion, dat er nooit gekomen is. Daarna was er sprake van een vernieuwd nationaal stadion, maar daar werd de kar misschien voor het paard gespannen”, klinkt het.

Door de coronacrisis werd een pak tijd verloren, maar een nieuw stadion of een renovatie lijken financieel hoe dan ook niet haalbaar. En dus moet er naar alternatieve gezocht worden.

“We zouden graag onze thuismatchen spelen bij clubs in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Een soort ronde van België. Het zou het perfecte Belgische compromis zijn”, gaat Leroy verder.

Al is dat niet echt haalbaar. Er worden gemiddeld 35.000 tickets verkocht voor een match van de Rode Duivels. KAA Gent heeft het modernste stadion met 20.000 plekken. Club Brugge en Standard kunnen meer fans ontvangen, maar de stadions voldoen niet aan de moderne normen.

“We willen daarom als voetbalbond onze rol spelen om onze clubs te helpen bij het bouwen van hun stadions”, aldus Leroy nog. “Dat kan bijvoorbeeld door te praten met politieke instanties.”