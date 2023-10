Wie is favoriet om EK te winnen? Op basis van marktwaarde zijn deze elftallen dé kandidaten, Rode Duivels zelfs niet in top tien

De Rode Duivels hebben hun ticket voor het EK 2024 beet. Meer zelfs: onze nationale ploeg gaat zo goed als zeker als reekshoofd naar Duitsland. Al zijn ze deze keer niét de uitgesproken favoriet.

De Gouden Generatie is niet meer. Op enkele overlevenden na zal Domenico Tedesco met een volledige vernieuwde selectie – dat was al duidelijk tijdens de kwalificatiecampagne – naar Duitsland reizen.

Onze Rode Duivels zijn géén favoriet. Die rol is weggelegd voor andere landen. En dat bewijst ook de gezamenlijke marktwaarde van de selectie. Transfermarkt schat die waarde op 424 miljoen euro. Ter vergelijking: voor het WK 2018 in Rusland was dat nog 964 miljoen euro.

Engeland, Frankrijk en Portugal

Als we die marktwaardes – voetbal wordt natuurlijk niet op papier gespeeld – is Engeland met 1,35 miljard euro dé favoriet om wereldkampioen te worden. Frankrijk (1,07 miljard euro, nvdr.) en Portugal (998 miljoen euro, nvdr.) vervolledigen het podium. België staat in deze rangschikking op plaats elf.