Bakayoko praat plots zijn mond voorbij over toekomst

PSV heeft zaterdag vlot met 3-1 gewonnen van Fortuna Sittard. Het was niet de beste wedstrijd van de Eindhovense club, maar dankzij een geweldige Johan Bakayoko bleven de drie punten thuis.

Na afloop was de Rode Duivel tevreden over zijn prestatie. Maar nog belangrijker, de winger praatte plots zijn mond voorbij over een contractverlenging.

Bakayoko is zeker en vast tevreden bij PSV. Hij kon afgelopen zomer een transfer naar de Premier League maken. Brentford bood 40 miljoen voor hem, maar hij ging niet in op het aanbod. Hij staat momenteel nog tot 2026 onder contract bij PSV.

"Ik heb nog een contract tot 2026. Of ik ga verlengen? Heb ik al gedaan. Maar ik dacht ik hou het binnen PSV", vertelde Bakayoko na afloop bij ESPN.

Ook voor de interviewer was het een ware verrassing. "Ja, maar niet verlengd. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Ik heb het gedaan, maar ik weet niet hoe het noemt. Ik zal het wel een andere keer uitleggen", vertelde Bakayoko een beetje nerveus. De contractverlenging zal ongetwijfeld nog met details vervolgd worden.