Nederlands voetbalicoon maakt Ajax met de grond gelijk: "K*tploeg met k*tspelers"

Ajax zit in een heel diepe put momenteel. Zondag verloor de Nederlandse club met 4-3 van FC Utrecht in een dolle wedstrijd.

Door dit resultaat strandt Ajax op de voorlaatste plaats in de Eredevisie met slechts vijf punten. Enkel Volendam doet slechter en heeft vier punten. Dit is een primeur voor de club die voor de eerste keer ooit in de degradatiezone terechtkomt.

Nederlands voetbalicoon Rafael van der Vaart denkt het zijn ervan. "Ik zie gewoon – ik zal het maar gewoon zeggen – een k*telftal met k*tspelers en hij (coach Maurice Steijn n.v.d.r) moet het daarmee doen. Is de situatie ooit zo extreem geweest dat een technisch directeur twaalf spelers haalt?", vertelde hij bij Studio Voetbal op de Nederlandse zender NOS.

"Met 115 miljoen euro moet je met twee vingers in je neus kampioen worden. Ik zou doorgaan met Steijn, maar je hebt spelers op het veld staan die het niet kunnen waarmaken", schuift van der Vaart schuld in de schoenen van de spelers.