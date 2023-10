Comedy Capers: 'Hij zit nog steeds zonder club, maar David De Gea gaat een héél opmerkelijke rentree maken'

David De Gea staat op het punt om een opmerkelijke rentree te maken. De Spanjaard kreeg geen nieuw contract bij Manchester United. En nu staat hij op het punt om zijn krabbel te zetten bij... Manchester United.

Comedy Capers op Old Trafford. Manchester United besloot om het aflopende contract van David De Gea na twaalf seizoenen niet te verlengen. The Red Devils kozen voor een nieuwe wind onder de lat door André Onana weg te plukken bij Internazionale FC.

De doelman gooit echter geen al te grote ogen. Onana laat zich iets té veel opmerken door blunders. Bovendien heeft de Kameroener momenteel amper concurrentie. Extra probleem: hij trekt begin 2024 richting Afrika Cup.

Depannage

The Sun weet dat De Gea zal komen depanneren. De Spanjaard heeft nog steeds geen nieuwe club en zal zijn krabbel onder een contract tot het einde van het seizoen zetten. Al willen we het nog zien of Onana bij zijn terugkeer uit Afrika zijn basisplaats opnieuw zal kunnen opeisen.