🎥 Manchester City heeft Kevin De Bruyne niet nodig om Manchester United pijn te doen

Kevin De Bruyne is nog steeds niet fit genoeg om aan te treden bij Manchester City. Zelfs zonder de Belgische smaakmaker kunnen ze hun concurrenten pijn doen.

Manchester United startte krachtig tegen de eeuwige stadsrivaal, maar slaagde er aanvankelijk niet in om de doelman van City, Ederson, te testen. Het was even wachten, maar daar was ineens wel City. Rasmus Höjlund haalde Rodri neer in het strafschopgebied en Haaland stuurde Onana de verkeerde kant op bij de penalty, waardoor City op voorsprong kwam.

Bijna Manchester United

Aan de andere kant van het veld probeerde Höjlund zijn eerdere misser recht te zetten, maar slaagde er niet in de bal onder controle te krijgen. De Red Devils kwamen heel dicht bij de gelijkmaker in de laatste seconden van de eerste helft, maar de in vorm verkerende Scott McTominay vond Ederson op zijn weg. Aan de tegenovergestelde zijde redde Onana opnieuw uitstekend om een tweede goal van Haaland te voorkomen.

City Time

In het begin van de tweede helft brak City het verzet van United na een uitgesponnen aanval. Jack Grealish stuurde Bernardo Silva naar de achterlijn, waar de Portugese middenvelder een prachtige voorzet gaf over de verdediging van Man U, en Haaland kopte zijn tweede doelpunt van de avond binnen aan de tweede paal, voorbij Onana.

Een kleine tien minuten voor het einde ontnam Phil Foden alle hoop van de thuisfans. Rodri schoot op doel, maar botste op de vuisten van Onana, die de bal naar Haaland duwde. De Noor legde de bal terug voor Foden, die eenvoudig binnen tikte.

Jérémy Doku betrad pas in de 87ste minuut het veld en verder dan een opstootje met Anthony kwam de Rode Duivel niet.