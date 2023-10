Dit heeft doelpuntenmaker van Schalke 04 te zeggen over de komst van Karel Geraerts

In de tweede Bundesliga heeft Schalke 04 afgelopen weekend gewonnen. Ze wonnen van Hannover met 3-2.

Door de overwinning tegen Hannover, het nummer vijf in de Duitse tweede klasse, springt de ploeg van Karel Geraerts naar de zestiende plaats in de rangschikking.

De overwinning was een ferme opsteker, de vreugdedansjes achteraf waren bijzonder groot. De overwinning was na vier nederlagen op rij bijzonder welgekomen bij Schalke 04.

Voetbal is heel belangrijk in de regio, de supporters leven er voor de club. Dag in dag uit worden spelers en trainers met die realiteit geconfronteerd.

Dat het zo slecht ging met de ploeg was dan ook bijzonder confronterend, maar onze landgenoot lijkt voor een nieuw elan te zorgen. Uitkijken dus of de prestaties blijven komen.

Doelpuntenmaker Lino Tempelmann was alvast enorm lovend over de aanpak van Karel Geraerts als trainer van de club.

“Hij zorgt voor een goede verstandhouding, neemt je soms apart. Ik vind het leuk als de coach op ooghoogte constructieve oplossingen geeft. Zijn aanpak op en naast het veld is top”, klonk het na de broodnodige zege.