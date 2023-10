Ex-speler Ajax ziet doemscenario: "Ik heb het zelf meegemaakt, ik vrees voor degradatie"

Ajax moest na een spectaculaire wedstrijd nu ook de duimen leggen tegen leider PSV. Daardoor staan ze nu achttiende en dus allerlaatste. Ex-speler Raphael van der Vaart begint het echt heel somber in te zien.

De afgelopen weken werd er over gegrapt, maar Van der Vaart ziet degradatie wel als een realistisch scenario voor de Amsterdammers. "Ik ben heel erg bang voor degradatie", erkende hij aan tafel bij Studio Voetbal. "Ik heb het zelf met HSV meegemaakt. Daar had ook niemand het van verwacht."

"Iedereen doet er heel makkelijk over, maar je wint niet zo makkelijk van FC Volendam en RKC Waalwijk. Vandaag viel de eerste helft me mee, maar je moet de situatie niet onderschatten. Ik denk niet dat ze gaan degraderen, maar ze moeten het wel serieus nemen."

Van der Vaart, ex-speler van Ajax, maakt zich grote zorgen. "Ajax staat achttiende. Als je daar nu werkt, moet je het serieus nemen. Wie zegt me dat je zomaar van Volendam gaat winnen? En wie zegt me dat je het niet nog weggeeft tegen RKC? Zeker, Ajax was zondag in de eerste helft indrukwekkend. Je had zo vijf goals kunnen maken. Maar de tweede helft zak je weer zo ver weg. Er is sprake van een heel groot kwaliteitsgebrek."