Georges-Louis Bouchez hoopt om speciale reden op stunt tegen STVV met zijn Francs Borains

Op dinsdag reist Francs Borains naar Sint-Truiden voor de 7e ronde van de Belgische Beker. Georges-Louis Bouchez hoopt te kunnen stunten.

Georges-Louis Bouchez, voorzitter van Francs-Borains, zal dinsdag een topwedstrijd beleven. Zijn club gaat naar STVV voor de 16e finale van de Beker. In de nabije toekomst hoopt hij dit soort wedstrijden vaker te kunnen beleven, in de Jupiler Pro League.

Maar in afwachting daarvan hoopt Bouchez op een verrassin dinsdag. Hij is namelijk een supporter van Racing Genk. "Dat is nog een goede reden voor ons om te winnen in Sint-Truiden. Maar let op, ik heb daar ook vrienden", verzekert de voorzitter van de MR.

"Roland Duchâtelet had me uitgenodigd zodra we STVV lootte. Hij heeft daar iets fantastisch opgezet", zegt Georges-Louis Bouchez bij Het Nieuwsblad. "Iedereen praat over de Ghelamco Arena, maar Duchâtelet was de eerste die van Stayen een multifunctioneel complex heeft gemaakt dat 24/7 gebruikt wordt."