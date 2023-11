Waar ligt het probleem bij KV Mechelen: Spelerskern of Steven Defour?

Steven Defour stond nog nooit zo zwaar onder druk als nu. Na 1 op 18 te pakken in de competitie werd de club ook nog eens uitgeschakeld in de beker door Knokke FC.

Het bekerverhaal van KV Mechelen zit er veel vroeger op dan verwacht. Na een lange wedstrijd die op 1-1 eindigde moest Malinwa onderdoen in de strafschoppenreeks. Daar werd het 5-4 voor Knokke.

De grote vraag blijft nu: hoe gaat het verder met Steven Defour? KV Mechelen begon per se slecht aan het seizoen met overwinningen tegen Union, Westerlo en Eupen. Het ging echter alleen maar achteruit na de wedstrijd tegen Eupen. Sinds 2 september weet Malinwa niet meer wat winnen is.

Maar in hoeverre kan je het probleem bij Defour leggen? Het is natuurlijk de coach zijn verantwoordelijkheid om de club terug op de rails te krijgen. Maar als je spelers hebt als Rob Schoofs die na een 4-0 pandoering op Genk komen uitleggen dat het spel niet slecht was en dat enkel efficiëntie mist, dan krijg je alleen maar meer vragen.

© photonews

"We zijn tegen een heel gemotiveerd Knokke aangelopen. En wij waren dat totaal niet. Ik denk dat mijn richtlijnen nochtans duidelijk waren. Ik heb ook tegen de spelers gezegd dat ze eens goed in de spiegel moeten kijken", vertelde Defour na afloop van de bekerwedstrijd aan Het Nieuwsblad.

De Malinwa-coach had geen mooie woorden voor zijn spelers. Het clubbestuur liet volgens HLN al verstaan het vertrouwen te behouden in de coach, voorlopig. Als deze slechte reeks nog verder wordt gezet lijkt het echter onlogisch dat Defour coach blijft bij KV Mechelen.

Zondag volgt een belangrijke wedstrijd tegen Standard. De Luikse club zat aan het begin van het seizoen ook in een dip, maar kwamen er geweldig uit. Het zou voor KV Mechelen zelfs al mooi zijn als er beter voetbal wordt gebracht, of toch een teken van verbetering, want hier wordt niemand blij van.

Of de spelers onder een andere coach beter zouden spelen laten we in het midden. De lust om te strijden mist met Defour in ieder geval.