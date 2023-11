Riemer laat zich uit over Raman en de kansen die hij nog gaat krijgen: "Ik heb een heel goeie band met Benito"

Benito Raman kwam nog eens boven water tegen La Louvière en scoorde er het enige doelpunt van de partij. De kans is echter héél groot dat hij komend weekend op bezoek bij Cercle Brugge in de tribune of thuis zal zitten.

Brian Riemer gaf zowat al zijn bankzitters een basisplaats. Zelfs voor Benito Raman, die al zeven matchen niet meer in het stuk voorkomt, was er een stekje in de line up. "Ik ben blij dat ik geroteerd heb", zei Reimer daarover. "Wat moet ik in mijn kleedkamer gaan zeggen als ik weer dezelfde elf op het veld gezet had? Wat zouden ze denken? Nu heeft iedereen kansen gekregen en iedereen verdiende dat ook."

Dus ook Raman, waarvan gezegd wordt dat hij het nog geen enkel moment laten hangen heeft op training. Maar hij moet straks weg omdat zijn contract te zwaar weegt. Over zijn inzet kan Riemer alvast niet klagen. Maar hij gaf wel aan dat Dolberg en Vazquez altijd de voorkeur zullen krijgen.

"Ik heb een heel goede band met Benito. Het is eigenlijk simpel. We spelen met één diepe spits, terwijl we er drie in onze kern hebben. Voor mij staan de twee anderen ietsje voor hem in de hiërarchie. Maar Benito heeft weer laten zien dat we op hem kunnen rekenen."