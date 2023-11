RWDM-eigenaar John Textor haalt zwaar uit: "Dit is corruptie, dit is diefstal"

John Textor, eigenaar van RWDM, maar ook van Botafogo, Crystal Palace en Olympique Lyon heeft zwaar uitgehaald na de 3-4 nederlaag van zijn Botafogo.

Botafogo speelde tegen Palmeiras, al liep de wedstrijd niet helemaal zoals Textor had gewild. Zijn club ston 3-0 voor na 45 minuten. Botafogo kon vanop de stip niet scoren in de tweede helft en er werd nog rood gepakt. Tot overmaat van ramp scoorde Palmeiras in de 99e minuut de winnende 3-4.

Textor hield geen blad voor de mond, en liet duidelijk weten hoe ontevreden hij was. "Dit is corruptie, dit is diefstal. Alsjeblieft scheidsrechter, vind mij, maar morgenochtend moet je ontslag nemen. Deze competitie is een grap geworden. Niemand verdient dit. De Palmeiras-spelers willen zo niet winnen en wij willen zo niet verliezen", vertelde hij voor de camera's van 'Sportv'.

"Dit moet veranderen. Het is f*cking corruptie. De scheidsrechter mag me vinden, hij mag me rood geven. Het is mijn stadion, ik zal hier toch nog zijn", besluit een kwade Textor.