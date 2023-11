Springt Beerschot tegen Club NXT naar de top twee? Kapitein Sanusi spreekt zich uit over promotie

Beerschot ging woensdag met de billen bloot tegen Club Brugge in de Beker van België. Zondag kan het zich herpakken tegen... Club NXT.

Club Brugge kwam woensdag met 0-6 winnen bij Beerschot, maar de sfeer bleef er in het stadion wel altijd inzitten. Al gaf Beerschot wel zelf een paar doelpunten weg, goals die in de Challenger Pro League wellicht niet afgestraft worden.

De prioriteit gaat na de bekeruitschakeling weer naar de competitie. "De competitie was altijd al de prioriteit", zei kapitein Ryan Sanusi na de wedstrijd. "Wat langer verder bekeren had leuk geweest, maar uiteindelijk is de competitie toch wat echt telt. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat we er zondag weer staan tegen Club NXT."

Promotie

Door het verlies van Zulte Waregem kan Beerschot bij winst tegen Club NXT opschuiven naar een gedeelde tweede plaats. En dan is er nog de inhaalwedstrijd tegen hekkensluiter SL16 FC waardoor Beerschot zelfs alleen aan de leiding kan komen. Gaat het dit jaar dan eindelijk lukken om te promoveren?

Dit seizoen promoveren er twee ploegen naar de eerste klasse, na een derde van de competitie ziet het er goed uit voor Beerschot. "Wij zijn niet te veel bezig met op kop te staan, het telt erom waar we staan na de laatste speeldag. Zondag gaan we er gewoon weer vol tegenaan", zei Sanusi nog.