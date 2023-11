Arsenal komt met officieel statement en haalt uit naar Premier League

Arsenal heeft zaterdag met 1-0 verloren van Newcastle United. Een heel zure nederlaag voor de Gunners. Het enige doelpunt van de wedstrijd was er een met een geurtje aan.

Na afloop was Arsenal-coach Mikel Arteta enorm hard voor de wedstrijdleiding. "Hoe kon deze goal in godsnaam doorgaan Het is ongelofelijk en een absolute schande. Er zijn veel redenen waarom dit doelpunt moest afgekeurd worden."

"Wat hier gebeurt komt niet eens in de buurt van het niveau dat de scheidsrechters zouden moeten hebben in de beste competitie ter wereld. Ik voel me ziek dat ik hiervan deel uitmaak. Maar ik moet hier wel staan uitleggen hoe we drie punten hebben verloren. Het lag alleszins niet in de handen van de spelers. Dit is simpelweg vernederend."

Daags nadien, zondag, kwam de club zelf met een officieel statement over de uitspraken van de coach. Ook zij waren hard voor de Premier League en de arbitrage.

"Arsenal staat volledig achter Mikel Arteta's commentaar na de wedstrijd na nog meer onacceptabele scheidsrechterlijke en VAR-fouten op zaterdagavond", begon de club.

"De Premier League is de beste competitie ter wereld met de beste spelers, coaches en supporters, die allemaal beter verdienen."

Arsenal wil niets meer weten van de verontschuldigingen die na de wedstrijd komen. Ze eisen verandering. "PGMOL moet dringend iets doen aan de kwaliteit van de wedstrijdleiding en zich richten op actie die ons allemaal verder brengt dan analyse achteraf, pogingen tot uitleg en verontschuldigingen."