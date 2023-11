Kevin De Bruyne doodeerlijk: "Ik kijk niet graag naar Manchester City"

Kevin De Bruyne is al vanaf het begin van het voetbalseizoen geblesseerd bij Manchester City. De Rode Duivel maakte gebruik van zijn vrije tijd en trok naar Gent om zijn trofeeën tentoon te stellen.

Van een geniale speler als Kevin De Bruyne verwacht je natuurlijk dat hij graag naar voetbal kijkt. Al is dat soms ook wat minder. "Ik kijk graag voetbal, maar ik kijk niet graag voetbal van mijn eigen ploeg. Ik kijk naar City, maar ik kijk niet graag naar City", vertelde hij bij Play Sports.

"Gewoon omdat je die matchen moet winnen. Bij andere voetbal kan ik genieten van het spel. Bij City kan je ook genieten van het spel, maar je wil natuurlijk dat ze altijd winnen. Dan is het meer dat ik er geen controle over heb, dat maakt het iets moeilijker", gaat de Rode Duivel verder.

Manchester City doet het momenteel nog niet zo goed als afgelopen seizoen. "Ik denk op de één of andere manier dat ze me wel missen. Onze ploeg is zo goed dat ze wel een blessure kunnen opvangen."

Maar ook die van De Bruyne? "Tot op een bepaald niveau zullen ze dat wel doen. De mensen daar zijn totaal andere spelers dan ik, maar ze hebben goed genoeg laten zien dat ze in staat zijn om meerdere matchen te winnen. We zijn niet super gestart, maar de punten die we hebben die hebben we", besluit de middenvelder.