7 keer van de 13: één gegeven vat de malaise van Belgische topclub helemaal samen

De malaise van een club samenvatten in één gegeven of statistiek? Dat is nooit makkelijk. Maar bij Standard kan je er eigenlijk wel iets van zeggen dezer dagen. Met dank aan doelman Arnaud Bodart wel.

Nicolas Frutos vatte het in La Tribune op maandagavond bij de RTBF eigenlijk al treffend samen: "Als je doelman je beste speler is, dan zegt dat toch wel iets." En daar kan ook wel iets over gezegd worden. Doelman Arnaud Bodart mag echt wel de beste speler van Standard genoemd worden tot dusver dit seizoen.

De Rouches staan momenteel achtste met 17 op 39. Dat is niet meteen om over naar huis te schrijven, play-off 1 is dit seizoen het doel. De kloof met Antwerp op plek zes is weliswaar 'amper' drie punten, maar over twee andere ploegen springen zal niet evident zijn.

Aanvallend tonen de Rouches zich onmondig. Met 15 gescoorde doelpunten op 13 wedstrijden doen ze veel slechter dan Union SG (31), Anderlecht (26) en Club Brugge (26). Ze staan samen met Westerlo amper tiende als het gaat over gescoorde doelpunten.

Gelukkig gaat het verdedigend wat beter, met ook amper 15 tegendoelpunten. Met dank dus onder meer aan Arnaud Bodart, die dit seizoen al liefst zeven keer werd uitgeroepen tot speler van de wedstrijd door de supporters.

7 op 13 zegt alles?

Meestal werden de Rouches onder de voet gelopen en was de keeper dus de beste man op het veld binnen de eigen rangen. Meer dan 50% van de keren dus. En dat zegt toch wel veel over de malaise van Standard. Tegen STVV, Union, Cercle, Kortrijk, Club Brugge, KAA Gent en KV Mechelen werd hij uitgeroepen tot man van de match. Hij werd ook speler van de maand in augustus én oktober.

Steven Alzate volgt met twee prijsjes (OH Leuven en Anderlecht), Denis Dragus (Charleroi), Zinho Vanheusden (RWDM), Hayao Kawabe (Eupen) en Moussa Djenepo (Westerlo) kregen één nominatie. Voor de volledigheid: in de Croky Cup tegen Harelbeke was de prijs voor Isaac Price.