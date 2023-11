Standard-verdediging wankelt: "Als je doelman de beste speler is..."

Defensieve problemen waren in het verleden niet echt de grootste zorg van Standard. Maar tegen KV Mechelen verspeelde het Luikse team zijn kansen en zag het er wankel uit tegen Malinwa dat pas laat op gelijke hoogte kwam.

Op de set van La Tribune werden de problemen in de defensie van Standard besproken. "Defensief is het vrij fragiel, wat verrassend is met Bokadi, Vanheusden en Laifis, er is enorm veel ervaring en kwaliteit. Die twee punten verliezen kan je duur komen te staan. Hoefkens wil een dominante voetbalstijl spelen, maar soms moet je de boel dichtgooien om de drie punten te pakken," merkte Philippe Albert op.

Met 15 tegendoelpunten in 13 wedstrijden is Standard nog steeds één van de beste verdedigende ploegen in de competitie. Het is echter belangrijk om rekening te houden met het feit dat Arnaud Bodart de laatste tijd een aantal zeer goede prestaties heeft geleverd.

"Als je doelman meerdere wedstrijden je beste speler is geweest, zegt dat wel iets," zei Nicolas Frutos, voormalig Anderlecht-speler.