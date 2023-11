📷 Deze Jonge Duivels roept bondscoach Swerts op voor interlands

De beloften van de nationale ploeg hebben net als de Rode Duivels twee wedstrijden op de agenda. Het gaat om twee kwalificatiewedstrijden voor het EK van 2025.

Vrijdag speelt België tegen Schotland. Dinsdag is Spanje de tegenstander. België en Spanje staan voorlopig samen aan de leiding in Groep B, met het maximum van de punten na drie matchen.

Bondscoach Gill Swerts riep de volgende spelers op voor beide interlands:

The last 2ļøāƒ£ of this year. #U21EURO pic.twitter.com/TbSS5ZsA3F