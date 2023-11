De grote comeback van Peter Maes, die wonderen verricht in Nederland

Afgelopen september tekende Peter Maes voor Willem II. Sindsdien heeft de 59-jarige een aantal uitstekende resultaten neergezet voor de Nederlandse club.

Willem II heeft de U23 van FC Utrecht vrijdagavond met 2-1 verslagen. Door de overwinning staan ze nu bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie. Peter Maes pakte 21 van de 24 mogelijke punten sinds zijn aanstelling.

Het is een mooi verhaal dat zich ontvouwt voor Peter Maes. De voormalige coach van Genk, STVV, Beerschot en Lokeren had al twee jaar geen ploeg meer gecoacht. Het ziet er dus goed ook voor Peter Maes die zijn trainerscarrière herlanceerde bij Willem II.

"Ik ben een paar jaar stilgevallen en dan is het zwaar om weer in dat hoge ritme te komen. De afgelopen jaren heb ik het veld gemist. Als je hele leven om voetbal draait en de omstandigheden je dat ontnemen, moet je even kunnen relativeren", zei Maes bij zijn aanstelling.