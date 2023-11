PSG-coach zet Mbappé ondanks hattrick stevig op zijn plaats, Franse superster laat zich uit over Real Madrid

Kylian Mbappé heeft het Reims van Will Still op zijn eentje een nederlaag aangewreven. Maar zijn coach Luis Enrique was toch niet tevreden over de Franse superster.

Kylian Mbappé opende zijn rekening na drie minuten op het veld van Reims. Op het uur deed hij er nog een tweede bij, tien minuten voor tijd maakte de Fransman zijn hattrick compleet. Voor PSG de vijfde zege op rij in de Ligue 1. Maar zijn coach Luis Enrique was dus niet tevreden. "Ik ben niet blij met de prestatie van Kylian. Over zijn doelpunten kan ik niets zeggen, maar hij moet de ploeg ook op een andere manier helpen. Ik zal het er nog eens over hebben met hem", was de Spanjaard scherp. "Kylian is een van de beste voetballers in de wereld, maar het mag iets meer zijn. We willen dat hij meer brengt en ook werkt voor de ploeg", zei Enrique nog. Real Madrid Mbappé reageerde ook nog op de nieuwe geruchten over onderhandelingen met Real Madrid, iets wat de Spaanse club zelf ontkende. Het contract van Mbappé loopt op 30 juni 2024 af in Parijs. "Het belangrijkste is dat ik kan voetballen. De media zal zich wel bekommeren om de rest. Ik wil niet over mijn toekomst praten en olie op het vuur gieten. Er zijn al genoeg geruchten die de ronde doen."