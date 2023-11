"Ik weet niet wat ik moet zeggen" - Will Still in shock na clash met PSG

Stade Reims slikte een bittere 0-3 tegen PSG. De kanttekening daarbij is dat je de match moet gezien hebben om het in perspectief te plaatsen. De Parijzenaars konden immers rekenen op een ongelooflijke doelman Donnarumma.

Meer schoten dan PSG, zes reddingen van Gianluigi Donnarumma, een afgekeurd doelpunt van Junya Ito: de score van 0-3 weerspiegelt niet de goede wedstrijd die Reims heeft gespeeld tegen de Parijzenaars. Maar de efficiëntie van Kylian Mbappé, die een hattrick scoorde, maakte opnieuw het verschil.

Aan het woord bij Prime Video, boog Will Still voor de individuele kwaliteiten van de tegenstanders: "We staan tegenover Gianluigi Donnarumma, een oorlogsmachine, de beste doelman ter wereld. En dan Kylian Mbappé die een hattrick scoort. Ik ben ongelooflijk trots op Stade de Reims vanavond, erg blij met wat we hebben laten zien."

De Belgische coach toont zich zeer trots op de prestatie van zijn team: "Ik denk dat we 19 schoten hebben, ik weet niet wat ik je moet vertellen... Dit risico, om afgestraft te worden op de counter bij zo'n pressing, waren we bereid te nemen. Als er zoveel kwaliteit tegenover staat, kan ik gemakkelijk buigen."