Analisten stellen hun bedenkingen bij knalprestatie van Cercledoelman Warleson

Club Brugge speelde in de derby heel wat kansen bij elkaar. Het stootte echter telkens weer op Cercledoelman Warleson.

De Brugse derby tussen Club en Cercle Brugge eindigde op een scoreloos gelijkspel, al had blauwzwart eigenlijk zeker drie of vier keer moeten scoren.

Club Brugge speelde een zevental open kansen bij elkaar, maar telkens stond doelman Warleson in de weg om hen het scoren te beletten. Na de match werd Warleson bejubeld, maar de analisten in Extra Time dachten daar toch een beetje anders over.

“Ik heb de match in het stadion gezien”, zei Brecht Dejaegere die terug is uit de States nu het seizoen in de MLS voor zijn team erop zit.

“Net na de match denk je dat hij een ongelofelijke match gespeeld heeft, maar als je achteraf de beelden opnieuw bekijkt, dan zie je dat hij de ballen pakt die hij moet pakken. Een paar keer doet hij het zelfs niet helemaal goed.”

Ook Peter Vandenbempt was dat oordeel toegedaan. “Hij heeft nooit een bal uit de hoek moeten halen, zo’n bal die wij erin zien gaan en die hij uit doel haalt.”