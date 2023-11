Duidelijke boodschap aan het adres van Carl Hoefkens: "Geef hem weer vertrouwen"

Standard ging dit weekend met de billen bloot in de Jupiler Pro League. Het verloor met 6-0 van landskampioen Royal Antwerp FC.

Na de zege tegen Anderlecht eind oktober ging het Standard en Carl Hoefkens een pak minder voor de wind. Er werd in de competitie verloren van KAA Gent, gelijkgespeeld tegen KV Mechelen en afgelopen weekend gingen de troepen van Carl Hoefkens de boot in tegen Antwerp.

De negende stek, met precies de helft van de 34 punten van leider Union SG, is volgens de analisten bij La Tribune op de RTBF de perfecte weergave van wat Standard op dit moment in de Jupiler Pro League waard is.

Cécile De Gernier weet alvast waar Carl Hoefkens nog een stap voorwaarts zou kunnen zetten om weer de smaak van de overwinning te proeven met de Rouches. En dat moet hij helemaal niet ver zoeken, zo klinkt het.

“Er zitten spelers met kwaliteit in de spelersgroep”, vertelt ze. “Noah Ohio scoort met de Nederlandse beloften. Het is de moeite waard om hem weer vertrouwen te geven. Zonder William Balikwisha te vergeten. Je hoeft niet een hele groep te veranderen. Je moet vooral werken aan de samenhang.”