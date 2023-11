Geen toeval meer, maar: "Zie je slechts heel zelden in de Jupiler Pro League"

KRC Genk kan ook dit seizoen rekenen op een sterke Daniel Munoz. Een professor kwam tot een opvallend besluit over zijn prestaties.

De medische staf van KRC Genk gaf de fysieke parameters van Daniel Munoz vrij. Die werden door Het Nieuwsblad voorgelegd aan Bert Op ‘t Eijnde, professor aan UHasselt en inspanningsfysioloog bij Adlon.

Op ‘t Eijnde was vooral onder de indruk van de intensiteit van de loopactie van de Genkie. Tegen OH Leuven legde hij 11,9 kilometer af, iets meer dan zijn seizoensgemiddelde van 11,5 kilometer per wedstrijd.

Mooie cijfers, maar niet uitzonderlijk zo oordeelt de professor. “Zijn inspanningen aan hoge intensiteit zijn dat wél. Iemand die richting 2 kilometer evolueert, kom je slechts heel zelden tegen in onze Jupiler Pro League.”

Munoz haalde tegen de Leuvenaars 1.724 meter aan hoge intensiteit, terwijl hij dit seizoen per wedstrijd gemiddelde aan 1.457 meter zat. En er was nog meer dat zijn prestatie echt in de verf zette, aldus Op ‘t Eijnde.

“Als je minder dan 72 uur na een vorige topprestatie op Ferencvaros opnieuw zoveel meters maakt aan hoge intensiteit, moet je daar veel respect voor hebben. Zeker als zo iemand diep in blessuretijd nog eens een spurt van 60 tot 70 meter trekt. Het is echt geen toeval dat hij zo vaak scoort in de rebound.”