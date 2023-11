Iedereen valt in katzwijm voor speler van 9 miljoen euro in Jupiler Pro League: "Wat ontbreekt er dan volgens de scouts, waarom is hij hier nog?"

Daniel Munoz is ondertussen al bijna 3,5 jaar actief voor KRC Genk. Hij zit momenteel in zijn laatste contractjaar bij de Limburgers, al hebben ze in de CEGEKA-Arena wel nog een cluboptie om hem tot juni 2025 aan zich te binden. Maar het blijft gek dat hij gewoon nog bij Genk zit.

KRC Genk plukte Daniel Munoz Meija voor 4,5 miljoen euro weg bij Atlético Nacional in Colombia. De 27-jarige rechtsachter heeft volgens Transfermarkt heeft ondertussen een marktwaarde van om en bij de 9 miljoen euro. Twee jaar geleden was dat zelfs even tien miljoen euro. De verdediger is bij Genk prima bezig. Dit seizoen zit hij al aan vijf goals en een assist in de competitie en zeven goals en twee assists over alle competities heen, vorig seizoen totaliseerde hij zelfs acht goals en zeven assists. Wie wil zo'n speler niet? © photonews "Het is toch vreemd dat hij nog bij Genk zit, met zo'n statistieken", aldus Filip Joos in Extra Time. Daarin bijgetreden ook door Marc Degryse onder meer in 4-0: "Ik snap niet waarom Munoz hier nog speelt. Elk jaar worden er spelers weggehaald uit de Belgische competitie, maar Munoz wordt telkens genegeerd en zit nog altijd bij KRC Genk." Peter Vandenbempt snapt het in Extra Time ook niet: "Het zou me benieuwen om eens te praten met al die buitenlandse scouts die ook naar hem hebben gekeken waarom ze hem dan niet hebben gehaald. Wat ontbreekt er dan aan volgens hen? Er is niet echt een bod geweest voor zover ik weet." Waanzinnige cijfers Nochtans maakt Munoz indruk met meer dan alleen zijn doelpunten en assists. Ook de fysieke parameters zijn waanzinnig, zeker als het gaat over zijn inspanningen aan hoge intensiteit. "Zoveel meters aan hoge intensiteit, dat kom je heel zelden tegen in onze Jupiler Pro League", aldus professor Bert Op ‘t Eijnde in Het Nieuwsblad.

Wat het extra straf maakt is dat Munoz ook weinig wedstrijden mist en zowel in de Conference League als in de Jupiler Pro League maar blijft meters malen aan een hoge snelheid en intensiteit. De opvolging van wedstrijden kan hij ook goed aan. Vorig jaar 39 wedstrijden, ook dit jaar miste hij nog niet veel.

Aan Genk om een beslissing te nemen. De Colombiaan langer aan zich binden en/of de prijs opdrijven of nu naar een oplossing zoeken om te cashen. Want het kan niet blijven duren tot er eens een club wél met een degelijk bod komt, toch? Zelfs Wouter Vrancken liet al verstaan dat hij het gek vindt dat Munoz nog rondloopt in Limburg.