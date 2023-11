Efficiënte tegenstander smeert Jonge Duivels bittere nederlaag aan, boter op het hoofd bij Genk-doelman Vandevoordt

Het is niet de avond geworden die Maarten Vandevoordt en de Jonge Duivels voor ogen hadden op Schiervelde. Daar zetten ze de EK-kwalificatiecampagne verder, maar tegenstander Schotland kwam winnen met 0-2.

De Belgische jongelingen hadden in hun vorige EK-kwalificatiematchen nog geen enkel doelpunt moeten slikken. Daar kwam tegen de Schotten al in het openingskwartier verandering in. Op voorzet van Devine kopte Mullen onhoudbaar voorbij Vandevoordt. Niet het wedstrijdbegin zoals dat in het scenario stond bij de Belgen.

De gelijkmaker hing in de lucht wanneer Sylla en Leysen een hoekschop beroerden, maar een kattensprong van Slicker voorkwam die nog. Aan de overzijde trilden de netten wel nogmaals. Een slechte uittrap van Vandevoordt lag aan de basis. Schotland combineerde rustig verder en Cameron tikte de 0-2 in de verste hoek.

De goed keepende Slicker bleef de Belgische kansen pareren en na de pauze was het ook moeilijk om nog openingen te vinden. Vermant verscheen wel alleen voor doel, maar trapte over. Sylla kopte in het slot nog op de dwarsligger. Het mocht blijkbaar niet zijn voor de Jonge Duivels: het bleef bij 0-2.