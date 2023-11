Wouter Vrancken maakt van één speler het voorbeeld voor iedereen: "Zo moet het"

KRC Genk heeft goud in handen met Daniel Munoz. In de 3-1 overwinning van KRC Genk afgelopen weekend, kwam de rechtsachter opnieuw tot scoren.

Het is bijna ongelooflijk. De rechtsachter van Racing Genk is topschutter bij zijn ploeg. Mooi voor Munoz en voor de punten, maar toch iets om je vragen bij te stellen. Wouter Vrancken maakt van hem het voorbeeld en hoopt dat de rest zal volgen.

"Dat is gewoon overtuiging. Als je ziet wat voor doelpunt hij weer maakt, dat is pure overtuiging. Zo moet je in de box reageren. Je moet die bal verwachten en weten dat die bij je komt, dan moet je die gewoon binnen rammen", vertelde Vrancken.

De Colombiaan staat bekend voor de overgave waarmee hij speelt. "Met zoveel overtuiging zoals hij het altijd doet. Dat is zijn grote kwaliteit, niet alleen in de box maar over het algemeen, is die grinta zijn kwaliteit."

"Ook beslissingen nemen en er vol voor gaan. We zeggen altijd twijfel is de grootste vijand, maar dat zul je bij Dani (Munoz n.v.d.r.) niet snel zien. Hij maakt een keuze en gaat volle overtuiging voor die keuze, ook in de box. Het zal zeker niet zijn laatste zijn dit seizoen, dat is ook duidelijk", besluit de Genk-coach.