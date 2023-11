Bondscoach Gill Swerts reageert verrassend na 0-2 nederlaag van Jonge Duivels

De beloften van de Rode Duivels speelden vrijdag een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Schotland. Het werd 0-2 voor de Schotten, maar bondscoach Gill Swerts was verrassend positief.

De 0-2 nederlaag werd niet meteen ingerekend bij de Jonge Duivels. "Dat is frustrerend", weet Gill Swerts bij HLN te vertellen. "We hadden één goal nodig om het momentum te keren, maar we misten een tikkeltje geluk."

De bondscoach was dan ook verrassend positief. Hij noemde het zelfs de beste wedstrijd van de campagne. "Het enige wat vandaag ontbrak, was doelpunten. Want ik vind dit onze beste wedstrijd tot dusver in deze campagne. Ondanks het resultaat mogen we hier vertrouwen uit putten."

Door de nederlaag komen de Jonge Duivels op een lastige derde plaats in de groep. Dit met negen punten, evenveel als Schotland. Dinsdag volgt een thuiswedstrijd tegen Spanje. Een zeer belangrijk duel voor de EK-kwalificatie.