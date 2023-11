Gevlucht naar het buitenland? "In België nog altijd een halve crimineel"

Afgelopen zomer trof Peter Maes een schikking met de fiscus. Daardoor kon hij zonder zorgen weer aan de slag als trainer.

Willem II gaf Peter Maes de kans om weer voetbaltrainer te worden. “En daar ben ik de mensen van de club enorm dankbaar voor. In Nederland is er een nieuwe wereld voor me opengegaan. Op het vlak van voetbal, maar ook daarbuiten”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Volgens Maes zijn er in Nederland veel minder vooroordelen dan bij ons in België. “Terwijl ik in België nog altijd word gezien als een halve crimineel, doen ze de zaak in Nederland af als ‘een akkefietje met de fiscus’. Meer is het ook niet.”

Peter Maes is duidelijk over wat hem allemaal ten laste werd gelegd. “Ik heb geen wedstrijden vervalst, heb geen commissies opgestreken op transfers en ben niet beschuldigd in het luik bendevorming. Anders had ik nooit een schikking kunnen treffen.”

Willem II staat momenteel op kop in de Nederlandse tweede klasse. Vrijdag werd nog met 1-3 gewonnen van VVV.