Hoe Tedesco in elf maanden de Duivels naar zijn hand zette: tactisch vernuft is een verademing in vergelijking met Martinez

"Prettige feesten gewenst!" Zo sloot bondscoach Domenico Tedesco zondag zijn persconferentie af. Het typeert de Duits-Italiaanse bondscoach, die na toch wel wat te veel jaren Roberto Martinez, een verademing bleek te zijn.

Tedesco richtte zich tot de pers: "Ik wil iedereen hier bedanken voor een positieve samenwerking dit eerste jaar", klonk het. En dat was het ook. Tedesco was rechtlijnig in zijn eerste campagne aan het roer. Vriendelijk en steeds bereid tot een antwoord. Als hij er niet op wou antwoorden, zei hij dat ook in plaats van 'een leugentje om bestwil'.

Situatie Courtois goed aangepakt

Zo ging hij ook om met zijn groep. Als er hem iets niet aanstond, werd dat direct gezegd. De situatie met Thibaut Courtois heeft hij volgens ons ook juist aangepakt. Je weet dat zoiets uitlekt, dus kan je het zelf maar beter direct openbaar gooien. Als hij het verzwegen had, was er ook al argwaan ontstaan.

Net zoals hij daarmee direct een signaal gaf dat er niemand boven de groep staat. Met zijn geslaagde verjonging scoorde hij punten. Tedesco heeft dan wel kapiteins aangeduid (Vertonghen, De Bruyne, Lukaku, Carrasco, Courtois), maar ook zij moeten zich aan zijn wetten houden. Al is hun status wel anders: ze mogen al eens een mindere periode kennen, ze zullen altijd spelen.

Tactisch heel sterk

Zo zit de hiërarchie van een kleedkamer nu eenmaal in elkaar. En daar kan iedereen mee leven. Zeker als je nu ook deftige tactische instructies mee krijgt. Want dat was toch een frustratie van een aantal van die sterkhouders. Onder Martinez werd er - met lichte zin voor overdrijving - soms een bal op het veld gegooid en voor de rest moesten ze het zelf oplossen.

Te veel op het individu gericht in plaats op de ploeg. Dat is nu veranderd. Tedesco heeft looplijnen voor iedereen uitgetekend. Iedereen weet waar hij moet staan op welk moment van de match. Of dat zou toch bijna moeten. Daarom was de bondscoach ook niet blij dat er in juni nog moet geoefend worden, want hij had liever gewoon tactisch getraind.

De Duitse school: efficiëntie komt voort uit voorbereiding. Gründlichkeit! Liefst zou Tedesco hebben dat zijn spelers op elke mogelijke situatie kunnen anticiperen omdat ze het eerder op training gezien hebben. Zo werkt het echter niet bij een nationale ploeg en dat weet hij ook.

Maar hij zit op de goede weg. Ja, ook voor ons wat het een leuke samenwerking...