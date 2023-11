Peter Vandenbempt heeft duidelijke mening over Domenico Tedesco

Domenico Tedesco heeft zijn eerste jaar als bondscoach op een goede manier afgesloten. Hij verloor geen enkele keer.

Domenico Tedesco won acht keer en speelde twee keer gelijk. Het is de eerste keer dat dit bij de Rode Duivels gebeurde sinds Raymond Goethals wat al 55 jaar geleden is.

Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois zijn lange tijd geblesseerd. Toch kon de bondscoach dit goed opvangen. "Er mag toch onderstreept worden dat Tedesco de kwalificatie afgedwongen heeft zonder zijn wellicht belangrijkste speler. Én zijn beste keeper", stelt Vandenbempt bij Sporza.

"Sportief vond ik het een grote meevaller dat Tedesco zijn ploeg op verschillende manieren kon laten voetballen. De tactische flexibiliteit en het uitproberen van bepaalde zaken is voor mij de grote plus van Tedesco, tot dusver", gaat Vandenbempt verder.

Ook hoe Tedesco omgaat met communicatie en de pers zet Vandenbempt in de verf. "Weet je, Tedesco hangt niet de allemansvriend uit, maar is steeds beleefd en zakelijk zonder echt toenadering te zoeken met de pers. Dat is een correcte aanpak."