Typisch Belgisch? 'Voetbalbond wil contract Tedesco verlengen, maar... dat kan niet door héél opvallende reden'

De Belgische voetbalbond wil snel rond de tafel met Domenico Tedesco. De KBVB wil ook na het EK van komende zomer verder met de bondscoach. Maar... momenteel kan er simpelweg niet gepraat worden.

De KBVB is immers nog steeds een stuurloos schip. Manu Leroy fungeert dan wel als CEO ad-interim, maar zijn bevoegdheden zijn beperkt. Al schijnt er licht aan het einde van de tunnel. Het Nieuwsblad weet dat de laatste fase in de zoektocht naar een opvolger is ingezet.

Leroy zelf is kandidaat om CEO te worden. Al zijn er nog kandidaten. Ook Philippe Rosier en Peter Willems hebben gesolliciteerd. De Belgische voetbalbond hoopt in de komende weken de knoop door te hakken.

Nieuw contract

Pas dan kunnen de contractonderhandelingen met Domenico Tedesco starten. De bondscoach gaf zelf aan dat hij niet om een nieuwe overeenkomst vraagt voor het EK, maar de Belgische voetbalbond wil het zekere voor het onzekere nemen. Al moeten ze dan wel eerst de eigen rangen sluiten.